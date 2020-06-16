Норильск, Красноярский край, , 06:43 — REGNUM В районе разлива дизельного топлива под Норильском в общей сложности с начала операции по очистке собрано более 30,6 тысяч куб. метров водонефтяной смеси. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба оперативного штаба Морспасслужбы. По данным штаба, за последние сутки всего было собрано 1 965 кубометров топливно-водяной смеси (всего с начала работ 30 675 кубометров). Из них, с акватории реки Амбарная 1 216 кубометров (с начала работ 24 827 кубометров).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 июня на месте разлива дизельного топлива в Норильске было собрано свыше 26 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси.

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