Душанбе, , 05:29 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло утром 16 июня в Таджикистане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 327 километрах на восток от Душанбе. Очаг землетрясения находился на глубине 100 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,4 на востоке Турции.

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