Алдан, Якутия, , 05:13 — REGNUM В Усть-Алданском районе Якутии прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя за незаконный вылов рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства республики.

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Подсудимый в марте 2020 года в реке Алдан без соответствующего разрешения и в запрещённый для рыболовства период, незаконно выловил 33 штуки сибирского осетра, внесённого в перечень особо ценных водных биологических ресурсов. Осетр охраняется международными договорами РФ.

Крупный улов нанёс экологический вред рыбному хозяйству. Вылов молоди сибирского осетра нарушает популяционную структуру и является одной из основных причин уменьшения их численности.

«Размер ущерба составил свыше 10 млн рублей. Подсудимого приговорили к штрафу и взысканию с него в пользу Российской Федерации причиненного ущерба — более 10 млн рублей», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ по Сахалинской области изъяли у браконьеров более 500 кг незаконно добытых крабов в заливе Терпения.