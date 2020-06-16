Калининград, , 04:12 — REGNUM В Калининградской области сапёры инженерного и мотострелкового полков армейского корпуса Балтийского флота обезвредили пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Специалисты флота обезвредили 120-мм противотанковую мину на улице Лесной проезд в поселке Неплейкино Светловского городского округа. Два 100-мм артиллерийских снаряда — на улице Арсенальной в Калининграде и в поселке Павлово Балтийского городского округа, где дополнительно была обезврежена ручная граната РГД-42. В посёлке Голубево Гурьевского городского округа был обнаружен и обезврежен 76-мм артиллерийский снаряд. Найденные боеприпасы с соблюдением всех мер предосторожности были вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2020 году специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили порядка 1200 различных боеприпасов — мин, снарядов и бомб, сохранившихся со времён Великой Отечественной войны.

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