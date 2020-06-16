Магадан, Магаданская область, 16 июня 2020, 04:03 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил министерству природных ресурсов и экологии совместно с Росприроднадзором разобраться с нефтяным пятном в бухте Нагаева у мыса Чирикова, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.
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«Поручил выявить источник загрязнения в бухте Нагаева и разобраться в причинах случившегося. Предварительно рассматривают две версии: выброс топлива из затонувших или проходящих кораблей. Пограничное управление проведёт проверку выходов в море судов в этом районе», — написал вInstagram Сергей Носов.⠀
У жителей Колымы есть своя версия:
«В одной из рыбацких групп было опубликовано видео о затонувшем катере, может это и есть причина появления пятна», — пишут в комментариях магаданцы.
Это не первый случай разлива нефтепродуктов в бухте.
Как сообщало ИА REGNUM, находящиеся на дне бухты Нагаева затопленные суда можно включить в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология», заявили в июле 2019 года в Минприроды России.