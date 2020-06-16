Курган, , 03:58 — REGNUM В Курганской области за сброс в реку Чёрная сточных вод ПАО «Курганская генерирующая компания» с нарушениями, к ответственности привлечены генеральный директор предприятия и юридическое лицо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства основным производителем электрической и тепловой энергии в Зауралье ПАО «Курганская генерирующая компания» выявлены факты сброса сточных вод с очистных сооружений в реку Чёрная с 13-кратным превышением концентрации загрязняющих веществ.

Генеральному директору ПАО было внесено представление об устранении нарушений, однако реакции со стороны руководства компании не последовало.

В связи с этим были возбуждены административные дела против гендиректора и предприятия по ст.17.7 КоАП РФ («Умышленное невыполнение требований прокурора»). Суд назначил штрафы юридическому лицу в 50 тыс. рублей, гендиректору — две тысячи рублей.