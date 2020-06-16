Исламабад, , 03:57 — REGNUM Пожар произошел в пассажирском фургоне в провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что во время движения двигатель фургона перегрелся из-за технической неисправности, в результате чего возник пожар. Некоторые пассажиры смогли выпрыгнуть с горящего транспортного средства. В результате происшествия погибли шестеро человек, еще 10 получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня семеро человек погибли в ДТП с пожаром на юге Ирана. Там столкнулись два автомобиля, в результате чего произошел пожар.

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