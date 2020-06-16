Бразилиа, , 01:22 — REGNUM В Бразилии из-за прорыва дамбы эвакуировали более одной тысячи жителей из двух населённых пунктов. Об этом 15 июня сообщает портал G1.

По информации портала, ссылающегося на местные власти, затоплению из-за обильных осадков подверглись два населённых пункта штата Пернамбуку на северо-востоке страны — город Барра-ди-Гуабираба и сельское поселение Саире. В результате прорыва дамбы были эвакуированы из своих домов более одной тысячи жителей, проводится оповещение соседних населённых пунктов. О пострадавших и жертвах данных не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января 2019 года произошел прорыв плотины компании Vale в бразильском муниципалитете Брумадинью. Грязевые потоки нахлынули на административные здания компании Vale и жилые дома, приведя к многочисленным жертвам.

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