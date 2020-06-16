Москва, , 00:53 — REGNUM Полиция обнаружила экстремистские материалы в квартире мужчины, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве, сообщил осведомлённый источник в правоохранительных органах.

«Найдена литература экстремистского содержания, — цитирует «Интерфакс» собеседника. Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение».

Он добавил, что основной версией нападения стали экстремистские взгляды мужчины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нападение было совершено днём на Ленинском проспекте в Москве в районе дома №156. Наряд ДПС остановил такси, нарушившее правила дорожного движения. В этот момент в полицейских начал стрелять проходящий мимо мужчина.

Участники перестрелки госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на сотрудников полиции (ст.317 УК РФ). По имеющимся данным, нападавший — Ратмир Галеев — уроженец Назрани (Ингушетия) 1995 года рождения.

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