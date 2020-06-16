Манила, , 00:33 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил режим карантина до конца июня в столице страны Маниле из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба филиппинского лидера.

При этом в Маниле разрешат работу общественного, а также морского и железнодорожного транспорта при пониженной наполненности пассажирами. Коммерческим и государственным организациям также разрешат возобновить работу в ограниченном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 июня на территории Филиппин подтвердили 26 420 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 1098 человек.

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