Тбилиси, , 23:52 — REGNUM Крупный пожар произошёл на территории вещевого рынка на окраине Тбилиси. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Огнём охвачены несколько магазинов одежды на рынке в районе Варкетили. Площадь возгорания составила около тысячи кв. метров.

На месте происшествия работают 25 пожарных бригад. К настоящему моменту локализован ряд основных очагов возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в кафе «Тонгал» на юге Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Открытое горение в кафе «Тонгал» на юге Москвы ликвидировано