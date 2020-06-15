Равалпинди, Пакистан, , 23:26 — REGNUM Тело убитого мужчины без головы было обнаружено возле полицейского участка в Пакистане. Об этом 15 июня сообщает издание The Nation.

Убитого мужчину обнаружили сотрудники полиции, патрулировавшие район в городе Равалпинди. У тела отсутствовала голова, а руки и ноги были связаны. На теле присутствовали следы пыток.

Тело было доставлено для проведения экспертизы и установления личности в местную больницу. Начато расследование обстоятельств убийства мужчины.

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