Санкт-Петербург, , 23:12 — REGNUM Мужчину, повредившего совковой лопатой восемь автомобилей, задержали сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл на Заневском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Мужчина с совковой лопатой вышел во двор многоэтажного дома и начал крушить припаркованные автомобили. Сотрудников Росгвардии на место происшествия вызвал консьерж, ставший очевидцем произошедшего.

Мужчина успел повредить автомобили марки Range Rover, Hyundai, Mercedes, BMW, Ford, Ravon и две машины Volkswagen. Сумма нанесённого им ущерба устанавливается.

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