Тегеран, , 23:00 — REGNUM Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП с последовавшим пожаром на юге Ирана. Об этом 15 июня сообщает агентство ISNA.

Столкновение двух автомобилей с последовавшим возгоранием произошло в городе Сервестан в провинции Фарс. В ДТП попали автомобили марок Nissan и иранской Paykan.

В результате ДТП и возникшего пожара погибли все, находившиеся в обеих автомобилях, в том числе трое детей. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух индийских дипломатах, которые скрылись после наезда на пешехода в Пакистане.

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