Мехико, , 22:44 — REGNUM Бригадный генерал министерства обороны, похищенный с целью выкупа, был освобождён в Мексике. Об этом 15 июня сообщил губернатор центрального штата Пуэбла Мигель Барбоса.

По данным губернатора, генерал минобороны и один из руководителей военного колледжа Хосе Гильермо Лира Эрнандес был освобождён 15 июня в окрестностях муниципалитета Атлаутла в штате Мехико. Сейчас с освобождённым находятся сотрудники генеральной прокуратуры штата Пуэбла. Детали освобождения генерала не сообщаются.

Бригадный генерал был похищен с целью выкупа 13 июня в муниципалитете Тепеско, штат Пуэбла. По данным местных СМИ, похитители требовали за военного выкуп в размере пять миллионов песо (около 16,5 млн рублей).

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