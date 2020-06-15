Москва, , 22:35 — REGNUM В Следственном комитете России опровергли информацию о том, что стрелок, совершивший нападение на сотрудников полиции в Москве, погиб. По информации следствия, он получил ранения в результате ответного огня стражей порядка, но остался жив.

Напомним, что нападение на полицейских было совершено на Ленинском проспекте в районе дома №156. Наряд ДПС остановил такси, которое нарушило правила дорожного движения. В этот момент в полицейских начал стрелять прохожий. Он тяжело ранил двух сотрудников полиции. При этом сам стрелок был ранен ответным огнем стражей порядка.

Сперва появилась информация что стрелок погиб. Однако в СК заявили, что стрелок жив, хотя и ранен.