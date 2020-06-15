Киев, , 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.

Мера пресечения будет действовать в течение 60 суток.

Отметим, подозреваемого хотела взять на поруки бывшая глава минздрава Украины, американка Ульяна Супрун, а также ряд депутатов Верховной рады.

В ходе заседания бывший заместитель Супрун Александр Линчевский заявил, что человек со смертельным ранением левого желудочка сердца может пробежать 99 метров. В свою очередь, следствие полностью отрицает подобную возможность.

Напомним, Стерненко подозревают в совершении убийства в 2018 году в Одессе. По версии радикала, он отмахивался ножом от двух мужчин, которые якобы на него напали. В результате один из них скончался от ранения в сердце. Несколько экспертиз, проведённых по данному делу, пришли к выводу, что погибший был убит ударом ножа, находясь в горизонтальном положении, после того, как отбежал на 99 метров от места стычки.

Читайте также: В Киеве полиция вытолкала «неправильных» журналистов с территории суда