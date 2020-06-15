Лондон, 15 июня 2020, 21:31 — REGNUM Тело лётчика, пилотировавшего упавший в Северном море истребитель ВВС США F-15, найдено у берегов Англии, сообщает 15 июня пресс-служба авиабазы ВВС Британии Лейкенхит в графстве Саффолк, с которой взлетел разбившийся самолет.
Смерть лётчика подтверждена официально. Его личные данные будут названы после информирования о случившемся его родственников.
«Пилот упавшего F-15С Eagle из 48-го истребительного авиаполка ВВС США обнаружен, его смерть подтверждена», — указано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее береговая охрана Британии обнаружила обломки истребителя, рухнувшего в море утром 15 июня.
Причина катастрофы не установлена.
Читайте ранее в этом сюжете: Перехват бомбардировщиков США российскими Су-27 над Балтикой. Видео