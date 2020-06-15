Москва, , 21:13 — REGNUM Личность стрелка, который напал на сотрудников полиции в Москве на Ленинском проспекте, установлена. Об этом сегодня, 15 июня, сообщают московские СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, что нападение было совершено на Ленинском проспекте в Москве в районе дома №156. Наряд ДПС остановил такси, нарушившее правила дорожного движения. В этот момент в полицейским начал стрелять проходящий мимо мужчина. Он ранил двоих сотрудников полиции, и сам получил ранение от ответного огня полицейских. Сперва СМИ сообщили, что нападавший скончался в больнице от полученных ранений, однако в Следственном комитете эту информацию опровергли.

По имеющимся данным, нападавший — Ратмир Галеев — уроженец Назрани (Ингушетия) 1995 года рождения. Ранее он не привлекался к ответственности. Тем не менее, судя по его страницам в социальных сетях, он поддерживал протестовавших в Ингушетии против передачи части территории республики Чечне. Также он имел отношение к исламскому экстремизму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое полицейских, получивших ранение, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.