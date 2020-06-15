Москва, , 21:05 — REGNUM Стрелявший в сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве мужчина не состоял на учёте в полиции и не находился в розыске. Об этом 15 июня сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Мужчина 1995 года рождения, уроженец Ингушетии, ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, не находился в розыске и не подвергался уголовному преследованию. Также он не состоял в незаконных вооружённых формированиях и не был в списках пособников террористов.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии вызвали для опроса отца стрелявшего по силовикам в Москве. Устанавливаются возможные мотивы нападения мужчины на сотрудников ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Следственном комитете РФ по Москве опровергли смерть стрелявшего по сотрудникам полиции мужчины.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР по Москве опроверг информацию о смерти открывшего стрельбу по полиции