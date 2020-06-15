Ханты-Мансийский район, Югра, , 20:44 — REGNUM В Югре в отношении главы одного из сельских поселений возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи «краснокнижной» рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Следствием установлено, что в мае 2020 года чиновник на протоке Восход реки Обь Ханты-Мансийского района без разрешения, на моторной лодке, с помощью ставной сети незаконно выловил три особи сибирского осетра. Был пойман с поличным сотрудниками транспортной полиции.

По факту чиновник привлекается к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная добыча, хранение и перевозка водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу РФ»).