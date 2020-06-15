Чебоксары, , 20:33 — REGNUM В Чувашии устанавливаются обстоятельства трагедии, которая произошла сегодня, 15 июня, на Волге в районе ГЭС, где утонул 15-летний подросток. Предварительно установлено, что он был в компании друзей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы Новочебоксарска: сообщалось, что в Волге около трех метров от бетонированного берега в необорудованном для купания месте утонул 15-летний подросток.

«Как следует из материала проверки, подросток находился там вместе со своими друзьями в возрасте от 15-ти до 18-ти лет. Когда он зашел в реку, чтобы искупаться, он поскользнулся на бетоне и упал, в результате чего оказался в воде, захлебнулся и утонул. По предварительным данным, мальчик не умел плавать», — отмечается в сообщении.

Тело извлекли спасатели. По данному факту проводится доследственная проверка.

В управлении призывают избегать купания в необорудованных для этого местах и напоминают родителям о контроле за досугом детей.

«Не проходите мимо, если вы увидели ребенка возле водоема без сопровождения взрослых, спросите, где его родители. Возможно, это поможет избежать трагедии», — говорят в следственном управлении.

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