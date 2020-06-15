Чебоксары, 15 июня 2020, 20:33 — REGNUM В Чувашии устанавливаются обстоятельства трагедии, которая произошла сегодня, 15 июня, на Волге в районе ГЭС, где утонул 15-летний подросток. Предварительно установлено, что он был в компании друзей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.
Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы Новочебоксарска: сообщалось, что в Волге около трех метров от бетонированного берега в необорудованном для купания месте утонул 15-летний подросток.
Тело извлекли спасатели. По данному факту проводится доследственная проверка.
В управлении призывают избегать купания в необорудованных для этого местах и напоминают родителям о контроле за досугом детей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии возле ГЭС утонул подросток