Калуга, , 20:37 — REGNUM Калужский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего местного жителя, спровоцировавшего ДТП, в котором погибли два человека. Он приговорён к трём годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщила 15 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Мужчина за рулём своей машины в феврале 2020 года в районе калужской улицы Азаровской почти в два раза превысил скорость. В машине находились его супруга и двое несовершеннолетних детей. Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Logan.

Пострадавший водитель от полученных травм скончался на месте, его пассажир получил тяжёлые травмы. От полученных травм спустя месяц в больнице также скончался малолетний сын виновника ДТП.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге завершено расследование крупного ДТП, в котором погиб ребёнок