Чебоксары, , 19:51 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по факту гибели на Волге ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла сегодня, 15 июня, в районе ГЭС.

«Около шлюзовых каналов, расположенных в акватории реки Волга в районе г. Новочебоксарска, утонул ребенок 2004 года рождения», — говорится в релизе.

Организованы проверочные мероприятия, устанавливаются детали происшествия. В ведомстве отмечают, что также будет дана оценка органам местного самоуправления и иных лиц, «не обеспечивших безопасное нахождение в подростка в указанном месте». Кроме того, правоохранители проверят условия жизни несовершеннолетнего, наличие родительского контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Марий Эл ходе одного из рейдов на Волге обнаружены катавшиеся на лодке дети.

Подробнее: На Волге в Марий Эл обнаружены дети на лодке

В ГКЧС Чувашии констатируют, что в республике «купальный сезон пока не начался, однако людей это не останавливает: пляжи переполнены желающими позагорать и поплавать». В настоящее время в регионе спасатели поисково-спасательной службы ГКЧС уже подготовили к купальному сезону 13 пляжей.