Красногорск, , 19:44 — REGNUM Один человек погиб, Ю один пострадал в результате ДТП на Новорижском шоссе в Московской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 15:34 на 94-м километре Новорижского шоссе. Столкнулись два легковых автомобиля, следовавших в попутном направлении.

В результате ДТП погиб один человек, ещё один получил травмы. О состоянии пострадавшего не сообщается. Отмечается, что из-за аварии движение по шоссе в сторону Москвы практически остановилось. Образовался многокилометровый затор.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием беспилотного автомобиля в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе в Самарской области автомобиль с двумя детьми опрокинулся в кювет