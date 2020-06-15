Лондон, , 19:29 — REGNUM Фрагменты разбившегося в ходе учебно-тренировочного полета истребителя F-15 ВВС США найдены у берегов Англии в Северном море, сообщает 15 июня пресс-служба британской авиабазы Лейкенхит в графстве Саффолк, с которой взлетел пропавший самолет.

Уточняется, что обломки американского истребителя были найдены сотрудниками береговой охраны Британии.

О судьбе лётчика пока ничего неизвестно.

Причины авиакатастрофы пока не выяснены.

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