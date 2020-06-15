Москва, , 19:24 — REGNUM Мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте, жив и находится в больнице. Об этом 15 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета России по городу Москве Юлию Иванову.

Иванова заявила, что стрелявший мужчина находится в больнице, он жив. В настоящее время подозреваемому оказывается медицинская помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ряда СМИ, мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве, скончался в больнице от полученных ранений.

Двое сотрудников полиции, которых ранил подозреваемый, госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжёлое. ПО факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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