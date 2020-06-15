Подгорица, , 19:06 — REGNUM Двое священнослужителей Сербской православной церкви (СПЦ) были задержаны на 72 часа в Черногории. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба митрополии Черногорско-Приморской СПЦ.

Священникам вменяется нарушение ограничений, введённых в связи с угрозой эпидемии коронавируса. В нескольких городах Черногории в ночь на 15 июня прошли массовые молебны и шествия верующих против закона о свободе вероисповеданий и в поддержку СПЦ.

Мера задержания на 72 часа была назначена протоиерею Мирчете Шливанчанину, секретарю соборного храма Воскресения Христова в Подгорице и отцу Желько Чаличу из Даниловграда. Прокурор в обоих случаях обосновал необходимость задержания возможностью повторения преступления. Граждане в ожидании решения прокурора организовали 15 июня сбор у здания прокуратуры в Подгорице и блокировали автомобили со священниками. Протоиерей попросил граждан не мешать сотрудникам правоохранительных органов. Защита задержанных собирается опротестовать решение прокуратуры.

Напомним, в декабре 2019 года парламент Черногории утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протестную реакцию у общественности. Представители СПЦ опасаются, что, согласно положениям закона, начнётся изъятие собственности у Сербской церкви и передача её неканонической Черногорской церкви.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании двух священников СПЦ за организацию шествий в Черногории.

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