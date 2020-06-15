Ростов-на-Дону, , 19:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону неизвестные устроили свалку биологических отходов. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ветеринарии 15 июня.

О свалке в микрорайоне Левенцовский стало известно после инспекции природоохранной прокуратуры Ростовской области. Очаг расположен неподалёку от садоводческого товарищества «Изумруд». В лесополосе специалисты обнаружили около полутонны свиных шкур.

Нарушителям грозит наказание по ч. 3 ст. 10.8 К об АП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Собранные материалы переданы в надзорные органы.