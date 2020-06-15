Владимир, , 18:54 — REGNUM Во Владимирской области с 8 по 14 июня было зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ДТП 58 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе пострадали 11 детей. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло четыре автоаварии. В 323 ДТП автовладельцам был нанесён материальный ущерб.

За этот период сотрудники Госавтоинспекции области выявили 109 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.