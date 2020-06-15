Москва, , 18:29 — REGNUM Двое сотрудников полиции, получившие огнестрельные ранения в результате перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 15 июня, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники в медицинском учреждении, куда помещены пострадавшие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перестрелка произошла на Ленинском проспекте в районе дома №156. Наряд сотрудников ДПС остановил такси, нарушившее правила дорожного движения. В этот момент случайный прохожий открыл стрельбу по сотрудникам полиции. По предварительным данным, огонь велся из переделанного под пули газового пистолета.

Полицейские открыли ответный огонь и нейтрализовали нападавшего. Однако двое сотрудников полиции получили ранения. Сейчас медики оценивают их состояние как тяжелое.

По неподтвержденным данным, сам нападавший скончался от полученных ранений.

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