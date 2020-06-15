Москва, , 18:22 — REGNUM По неподтвержденным данным? мужчина, который открыл сегодня стрельбу по сотрудникам полиции в Москве, скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сегодня, 15 июня, сообщают столичные СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ленинском проспекте в Москве в районе дома №156 наряд ДПС остановил такси за нарушение правил дорожного движения. В этот момент некий случайный прохожий открыл огонь по сотрудникам полиции. По предварительным данным, он вел стрельбу из переделанного под пули газового пистолета.

Полицейские открыли ответный огонь по нападавшему. Мужчина был ранен, а затем задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов».