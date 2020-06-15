Москва, , 18:18 — REGNUM В столице 22 учреждения с массовым пребыванием людей, в том числе 12 больниц и родильных домов, проверяются специальными службами после поступления анонимных сообщений о «минировании». Об этом сегодня, 15 июня, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы.

Напомним, что ранее московский городской суд сообщил о том, что в различные районные суды столицы стали поступать анонимные угрозы о минировании.

В экстренных службах отметили, что идет проверка в 10 зданиях суда и в 12 медицинских учреждениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная волна ложных сообщений о минировании в России началась в конце 2019 года. Постоянно поступают сообщения о минировании мест массового скопления людей — транспортных узлов, торговых центров, социальных и медицинских учреждений. Все сообщения оказываются ложными.