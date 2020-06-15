Саранск, , 18:17 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор 39-летнему ранее судимому жителю Саранска по ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего») и ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Приговором суда ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Суд и следствие установили, что 19 августа прошлого года мужчина закрылся в квартире, где он проживал с сожительницей и их совместной шестимесячной дочерью, в состоянии алкогольного опьянения. Мать ребёнка находилась за пределами квартиры. Мужчина вышел на балкон и стал кричать, что сейчас причинит ребёнку смерть. Крики услышали соседи и обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на месту сотрудники МВД и МЧС пытались проникнуть в квартиру через соседний балкон, в результате мужчина несколько раз ударил по голове одного из сотрудников. Мужчина был задержан, а ребёнка передали медицинским работникам.

В период расследования мужчина находился под стражей. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пьяный гражданин избил своего семимесячного сына. Инцидент произошёл на улице возле одного из жилых домов. 38-летний гражданин ударил ребёнка, который находился в коляске. Причиной стал плач. Коляска опрокинулась. СКР уже начал проверку по факту произошедшего.