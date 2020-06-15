Москва, , 17:59 — REGNUM Подробности стрельбы на Ленинском проспекте в Москве сообщила журналистам 15 июня пресс-служба ГУ МВД по городу.

По данным пресс-службы, стрельбу по сотрудникам ГИБДД, остановившим для проверки документов автомобиль такси, начал проходивший мимо прохожий. Предполагается, что мужчина стрелял по сотрудникам из травматического оружия.

По предварительным данным, стрелявший является уроженцем Ингушетии 1995 года рождения. Он ранил двух сотрудников ГИБДД и сам получил ранение в результате ответного огня, который открыли силовики из табельного оружия.

Все пострадавшие госпитализированы. Согласно предварительной информации, состояние одного из сотрудников ГИБДД оценивается как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, возбуждённом следователями по факту стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.

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