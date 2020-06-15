Москва, , 17:58 — REGNUM Получивший ранение в результате перестрелки на Ленинском проспекте полицейский находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

«Один из сотрудников полиции тяжелый», — приводит агентство слова собеседника. Мужчину доставили в Главный клинический госпиталь МВД на Октябрьском поле. Жизни второго полицейского ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, подошел к автомобилю сотрудников ГИБДД, открыл дверь и начал стрелять из травматического пистолета.

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