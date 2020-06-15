Москва, , 17:50 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями по факту стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Об этом 15 июня сообщила журналистам представитель Главного следственного управления Следственного комитета по городу Юлия Иванова.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Конфликт со стрельбой произошёл в Москве после задержания сотрудниками ГИБДД водителя такси для проверки документов. Мужчина открыл стрельбу по силовикам и они вынуждены были открыть ответный огонь из табельного оружия.

В результате инцидента получили ранение три человека, в том числе двое сотрудников ГИБДД. Все пострадавшие госпитализированы, по предварительным данным, один из пострадавших сотрудников находится в тяжёлом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выезде на место перестрелки в Москве главы СК РФ по городу Андрея Стрижова.

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