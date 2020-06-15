Москва, , 17:49 — REGNUM Зачинщиком стрельбы на Ленинском проспекте в Москве стал прохожий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По предварительным данным, мужчина подошел к автомобилю инспекторов ГИБДД, открыл дверь и начал стрельбу.

Предположительно, мужчина стрелял из травматического оружия. В ТАСС сообщают со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что оружие было переделано из травматического в боевое.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. В результате пострадали двое сотрудников ГИБДД.

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