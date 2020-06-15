Ленинский район, Волгоградская область, , 17:43 — REGNUM Табельное оружие применили полицейские для задержания водителя-нарушителя в Ленинском районе Волгоградской области. За рулём автомобиля оказался 14-летний подросток без прав, сообщили 15 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Жители посёлка Рассвет обратились в полицию вечером 14 июня из-за гонщика — на большой скорости водитель «ВАЗ-2109» передвигался по улицам населённого пункта. На место выехал экипаж ДПС, который предпринял попытку остановить автомобиль, однако нарушитель решил скрыться от полицейских, и, уходя от погони, провоцировал столкновения. Патрульные применили табельное оружие, сначала выстрелив в воздух, а затем по колёсам легковушки.

Нарушителем оказался 14-летний местный школьник, который без спроса взял машину отца. В отношении родителя возбуждено административное расследование, подростка возьмут под особый контроль инспекторы ПДН.