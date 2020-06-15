Москва, , 17:39 — REGNUM В Москве возбудили уголовное дело после перестрелки на Ленинском проспекте. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

В пресс-службе сообщили, что на место ЧП выехал руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрей Стрижов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве произошла перестрелка, в которой приняли участие два сотрудника полиции и неизвестный мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии опьянения.