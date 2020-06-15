Тюмень, , 17:36 — REGNUM Тюменские таможенники изъяли шесть тонн безакцизного табака для кальянов на 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Момент изъятия подпольного табака Пресс-служба Уральского таможенного управления

Табачную продукцию иностранного производства без акцизов продавали подпольно в семи розничных магазинах и на трёх складах Тюмени. Таможенники обнаружили в подсобках более 111 тыс. коробок табака марок «Адалия», «Бута», «Щербетли», «Нирвана», «Альфакер». По словам реализаторов, смеси привезены из Москвы.

Установлен круг лиц, который будет привлечён ук уголовной ответственности по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Таможенники передали материалы дела в полицию.