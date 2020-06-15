Москва, , 17:35 — REGNUM Мужчина, обстрелявший сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте, мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент перестрелки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Обстрелявший полицейских в Москве в момент происшествия был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 15 июня в Москве на Ленинском проспекте произошла стрельба.

Перестрелка попала на видео. На видеозаписи видно, как мужчина ранил одного сотрудника полиции, затем второй полицейский выстрелил в подозреваемого и ранил его.

По предварительным данным, полицейские находились в своём автомобиле вместе с водителем «Яндекс.Такси», которого они остановили из-за грязных госномеров. Во время оформления протокола к авто подошел мужчина, открыл пассажирскую дверь и начал стрелять из пистолета. Было шесть выстрелов, из которых четыре пришлись на первого полицейского и два — на второго. Второй сотрудник смог ранить нападавшего в живот. Мужчина был вооружён травматическим пистолетом. Пострадавшие самостоятельно задержали подозреваемого.

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