Москва, , 17:29 — REGNUM Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Андрей Стрижов выехал на место стрельбы на Ленинском проспекте, где были ранены двое сотрудников ГИБДД. Об этом 15 июня сообщила журналистам представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По словам Ивановой на место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также лично глава ГСУ СК по Москве Стрижов. По предварительным данным, в результате стрельбы, которую открыл водитель такси, задержанный для проверки документов, пострадали двое сотрудников ГИБДД.

Уточняется, что один из силовиков находится в тяжёлом состоянии. На место инцидента прибыли сотрудники полиции и медики. По предварительной информации, открывший стрельбу водитель мог находится под воздействием алкоголя, либо наркотических веществ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о троих пострадавших в результате стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Двое пострадавших являются сотрудниками ГИБДД.

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