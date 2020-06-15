Тобольск, Тюменская область, , 17:15 — REGNUM В Тюменской области в результате аварии на 287-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«Шевроле» под колёсами «ДАФ» Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Трагедия произошла 15 июня в 16:50 по местному времени (14:50 мск). Автомобиль «Шевроле-Лачетти», ехавший из Тобольска, выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель», затем по обеим машинам «ударил» грузовик «ДАФ».

В аварии погибли водитель и пассажиры «Шевроле». Причём 40-летний водитель легкового автомобиля не имел прав управления транспортом — был их лишён за двукратное задержание в состоянии опьянения за рулём.