Нижнекамск, Татария, , 17:17 — REGNUM Нижнекамский следственный отдел по Татарии возбудил уголовное дело после невыплаты заработной платы более 200 сотрудникам предприятия (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Следствием установлено, что в марте-апреле текущего года руководство ООО «Завод крупнопанельного домостроения» в Нижнекамске не выплатило более 200 сотрудникам зарплату в сумме, превышающей 7,7 млн рублей. Основная часть доходов систематически направлялась на иные нужды предприятия.

Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по оплате труда в ООО «Технология» за 4 месяцы, которая составила около 4,7 млн рублей.

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