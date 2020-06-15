Йошкар-Ола, , 17:00 — REGNUM По итогам прошедших выходных десять жителей Марий Эл стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности 999 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Во всех случаях потерпевшим поступил звонок на мобильный телефон якобы от сотрудника службы безопасности банка. Мошенник выведывал конфиденциальные данные — cvc-код карты, смс-код для подтверждения операций. Всех потерпевших заверяли, что с карты в противном случае произойдет списание средств и необходимо их обезопасить. Узнавая коды от банковских карт, злоумышленники получают доступ в интернет-банк и могут перевести чужие средства на неизвестные счета.

В управлении отметили, что зачастую все личные данные мошенникам уже известны, поэтому не стоит уточнять свое имя и отчество, адрес, паспортные данные. При этом ни в коем случае нельзя раскрывать данные карты.

Как сообщало ИА REGNUM, c 2017 года в России число киберпреступлений выросло на 228%. Исследование охватывает структуру преступлений в период с 2015 по 2019 год, однако статистика преступлений с использованием высоких технологий начала вестись только с 2017 года.