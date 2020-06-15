Москва, , 17:00 — REGNUM Три человека, в том числе два сотрудника полиции, получили ранения в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Об этом 15 июня сообщает журналистам источник в экстренных службах.

Стрельба Цитата из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия

По предварительной информации, стрельба произошла в результате конфликта, возникшего у водителя с сотрудниками ГИБДД при проверке документов. Водитель начал стрельбу по сотрудникам и ранил их.

Сам водитель был ранен ответным огнём силовиков. В настоящее время стрелявший задержан. Подробности произошедшего устанавливаются.

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