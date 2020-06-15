Казань, , 17:05 — REGNUM В Казани сотрудниками полиции задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбойное нападение 38-летний житель Ульяновской области, в отношении которого завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершенное с применением насилия»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Предварительно, утром 7 июня 2020 года мужчина в частном секторе Казани заметил в одном из домов на улице Поперечно-Карагандинской пожилую женщину. Злоумышленник проник в помещение, где она находилась, схватил потерпевшую за шею и потребовал деньги. Получив отказ, подозреваемый запер женщину в погребе, и скрылся. Вечером соседи услышали крики потерпевшей и освободили ее.

Задержанный вину свою не признает, он заключен под стражу. Следователями установлено, что 3 июня мужчина освободился из мест лишения свободы и успел совершить еще разбойное нападение. Расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале перед судом предстанет гражданин за незаконное лишении ребёнка свободы.

Читайте также: На Ямале будут судить гражданина, затолкавшего ребёнка в багажник машины