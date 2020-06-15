Москва, , 16:44 — REGNUM Актёр Сергей Гармаш может встретиться с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова от имени участника инцидента Михаила Ефремова. Об этом сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

«Семья сообщила мне, что к ним обращался актер Сергей Гармаш, возможно, в ближайшем будущем состоится встреча», — сказал агентству ТАСС Добровинский.

Сергей Гармаш является близким другом Михаила Ефремова и в первые часы после инцидента с аварией со смертельным исходом приехал на место происшествия.