Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Сообщения о заминировании после длительного перерыва вновь начали поступать в районные суды, больницы и роддома Санкт-Петербурга. В результате вечером в понедельник, 15 июня, в городе на Неве эвакуируются несколько районных судов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сообщение о заминировании поступило в Смольнинский районный суд. Согласно тексту письма злоумышленников, вместе с судом на наличие опасных предметов и веществ, возможно, придется проверить почти все городские больницы и родильные дома.

В настоящий момент эвакуированы сотрудники и посетители Петродворцового, Василеостровского, Ленинского, Октябрьского районных судов.

Напомним, волна сообщений о заминировании началась в ноябре 2019 года, постепенно сошла на нет в разгар пандемии коронавируса и вновь возобновилась.